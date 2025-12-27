Ccopiii regretatului fotbalist dispărut fulgerător la doar 28 de ani, Diogo Jota, au pășit pe gazon ținându-l de mână pe căpitanul Virgil van Dijk, sub privirile înlăcrimate ale zecilor de mii de fani.



Tragedia care a lovit fotbalul mondial prin dispariția prematură a portughezului Diogo Jota a transformat disputa din Premier League într-un tribut emoționant. Într-o scenă care a tăiat respirația asistenței, Virgil van Dijk a ieșit de la cabine însoțit de copiii fostului său coleg. Imaginile surprinse de jurnalistul Fabrizio Romano i-au arătat pe micuți îmbrăcați în echipamentul „cormoranilor”, schimbând câteva pase cu Virgil van Dijk, înainte de a merge la centrul terenului.

„Copiii lui Diogo Jota, pe Anfield astăzi alături de mama lor... și căpitanul Virgil van Dijk alături de ei. You’ll never walk alone”, a scris Fabrizio Romano.