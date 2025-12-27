Liverpool - Wolves, LIVE pe VOYO de la 17:00. Omagiu pentru Diogo Jota pe Anfield

Liverpool - Wolves, LIVE pe VOYO de la 17:00. Omagiu pentru Diogo Jota pe Anfield Premier League
Liverpool și Wolves se înfruntă în runda a 18-a din Premier League, sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO.

LiverpoolWolvesDiogo Jota
Liverpool - Wolves, LIVE pe VOYO de la 17:00

Liverpool se află într-o revenire de formă, a ajuns la trei victorii consecutive și a urcat pe locul 6, însă Arne Slot are probleme serioase de lot. Alexander Isak s-a accidentat grav la partida cu Tottenham, Mohamed Salah este plecat la Cupa Africii, iar Dominik Szoboszlai este suspendat.

De partea cealaltă, Wolves este condamnată la retrogradare. A strâns doar două puncte în primele 17 etape, ceea ce reprezintă cel mai slab start de sezon din istorie al unei echipe din Anglia.

Meciul de pe Anfield va avea și o altă însemnătate. Va fi prima confruntare dintre Liverpool și Wolves după decesul lui Diogo Jota.

Dinis (patru ani) și Duarte (doi ani), doi dintre cei trei copii ai lui Diogo Jota, vor fi prezenți pe Anfield la meciul cu Wolves. Cei doi se vor număra printre puștii care vor intra pe teren alături de jucători, anunță BBC.

Alături de Dinis și Duarte se va afla și Rute Cardoso, cea cu care Diogo Jota s-a căsătorit cu doar câteva zile înainte tragediei din această vară. Cei doi mai au împreună și o fetiță, Mafalda, care s-a născut anul trecut.

"Dacă privim asupra evenimentelor din ultimele 12 luni, este un carusel de emoții. E normal ca în această perioadă a anului să ne gândim la ce s-a întâmplat, iar în principal mă gândesc la familia lui Diogo Jota, care se află la primul Crăciun fără el.

Nu este treaba mea să le spun unde ar trebui să caute alinare - dacă acest lucru este posibil - dar nu pot decât să sper că sentimentul de iubire și afecțiune pe care Diogo îl generează în continuare le va aduce puțină alinare", a spus Arne Slot.

Diogo Jota a jucat la Wolves în perioada 2017-2020. A marcat 44 de goluri în 131 de apariții, iar ulterior a fost vândut la Liverpool în schimbul sumei de aproximativ 40 de milioane de lire sterline.

Jota, internațional portughez, a cucerit în această vară titlul în Premier League cu Liverpool, iar în palmaresul său se mai regăsesc o Cupă a Angliei și două Cupe ale Ligii cu formația de pe Anfield.

