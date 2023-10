În minutul 28, la scorul de 0-0, Mateo Kovacic a fost autorul unui fault dur asupra lui Martin Odegaard. Mijlocașul lui Manchester City s-a dus cu talpa pe glezna norvegianului și a văzut doar cartonaș galben din partea centralului Michael Oliver.

Faza a fost revăzută în camera VAR, însă decizia s-a menținut, iar Kovacic a rămas cu cartonaș galben.

După doar șapte minute, Kovacic a fost autorul unei noi intervenții dure. Croatul a comis un faut similar asupra lui Declan Rice, însă nu a văzut al doilea cartonaș galben.

Mai mulți fani s-au arătat scandalizați de hotărârea lui Michael Oliver de a nu-l elimina pe Kovacic: "Cum naiba e Kovacic încă pe teren? Două faulturi îngrozitoare în decurs de 5 minute. Un arbitraj dezastruos", a scris jurnalistul Piers Morgan, pe Twitter.

"Trebuia să fie cartonaș roșu pentru Kovacic", "Era de eliminare toată ziua! Ar fi foarte nedrept dacă el ar fi cel care marchează azi golul decisiv. Arbitrii distrug meciul", "Arsenal e furată", au fost alte comentarii ale fanilor.

Mateo Kovacic was given a yellow card for this foul on Martin Odegaard. pic.twitter.com/xjtSw8evtW