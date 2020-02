Marin, IAR pe banca la Ajax! N-a jucat niciun minut in derby-ul cu PSV! Razvan e BLOCAT la Amsterdam pana in vara

Ajax s-a impus in fata lui PSV Eindhoven, consolidandu-si pozitia de lider in Eredeivisie.



Ajax a castigat derby-ul cu PSV, dar Razvan Marian s-a aflat pe banca de rezerve. Romanul n-a prins niciun minut. Desi nu pare sa fie in planurile antrenorului Ten Hag, Marin n-are cale de iesire de pe Arena in urmatoarele 6 luni. Perioada de transferuri in campionatele europene s-a inchis pe 31 ianuarie.

Quincy Promes a decis meciul cu PSV. Atacantul a marcat in minutul 35.

Ajax a reusit sa se impuna in derby-ul cu PSV chiar de ziua antrenorului Erik ten Hag, care a implinit 50 de ani.



10 partide a jucat Razvan Marin in acest sezon pentru Ajax. Brugge a fost interesata de mijlocasul roman, insa "lancierii" s-au opus unui eventual transfer. Conform La Nazione, Fiorentina l-ar fi vrut si ea in aceasta iarna.

Dupa victoria de duminica, Ajax a refacut diferenta de puncte fata de ocupanta locului secund in clasament, AZ Alkmaar. PSV se afla pe locul al cincilea, la 14 puncte de gruparea din Amsterdam.