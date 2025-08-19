După despărțirea de Alisha Lehmann, Douglas Luiz a primit oferta mult visată

O convorbire telefonică între patronul lui Forest, Evangelos Marinakis, și directorul general al lui Juventus, Damien Comolli, a deblocat negocierile.

„Bătrâna Doamnă” vrea să scape de mijlocaș, iar englezii sunt dispuși să plătească în jur de 30 de milioane de euro, sub formă de împrumut cu obligație de cumpărare.

Igor Tudor, noul antrenor al lui Juve, a încercat să îl păstreze pe Luiz, folosindu-l într-o poziție mai avansată într-un amical, dar decizia clubului e clară: brazilianul nu mai intră în planuri.

Astfel, mijlocașul ar putea redebuta în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate în România pe VOYO.

Între timp, fosta sa parteneră, Alisha Lehmann (26 de ani), și-a găsit liniștea la Como, după despărțirea de Juventus. Cei doi au pus punct relației după mai multe certuri, confirmând zvonurile apărute încă din finalul sezonului trecut.

