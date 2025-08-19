GALERIE FOTO După despărțirea de Alisha Lehmann, Douglas Luiz a primit oferta mult visată!

Douglas Luiz (27 de ani) se pregătește să revină în fotbalul englez, la doar un an după ce a fost transferat de Juventus cu 50 de milioane de euro de la Aston Villa. 

Brazilianul, proaspăt despărțit de fotbalista Alisha Lehmann, este foarte aproape de Nottingham Forest, anunță Tuttosport.

O convorbire telefonică între patronul lui Forest, Evangelos Marinakis, și directorul general al lui Juventus, Damien Comolli, a deblocat negocierile.

„Bătrâna Doamnă” vrea să scape de mijlocaș, iar englezii sunt dispuși să plătească în jur de 30 de milioane de euro, sub formă de împrumut cu obligație de cumpărare.

Igor Tudor, noul antrenor al lui Juve, a încercat să îl păstreze pe Luiz, folosindu-l într-o poziție mai avansată într-un amical, dar decizia clubului e clară: brazilianul nu mai intră în planuri.

Astfel, mijlocașul ar putea redebuta în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate în România pe VOYO.

Între timp, fosta sa parteneră, Alisha Lehmann (26 de ani), și-a găsit liniștea la Como, după despărțirea de Juventus. Cei doi au pus punct relației după mai multe certuri, confirmând zvonurile apărute încă din finalul sezonului trecut.

