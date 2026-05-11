Drăgușin radiază: anunțul englezilor îl scutește, în mare măsură, de rușinea carierei!

Internaționalul român e pe cale să „dribleze“ ceea ce ar fi fost o contraperformanță istorică.

Radu Drăgușin (24 de ani) s-a „lipit“ de bancă, de când Igor Tudor a fost înlocuit cu Roberto De Zerbi, la Tottenham, însă tot răul spre bine. Pentru că, deși nu joacă, stoperul nostru are șanse tot mai mari să evite un rezultat care i-ar fi „pătat“ CV-ul: retrogradarea cu Tottenham!

În Premier League, etapa cu numărul 36 se va încheia, diseară, odată cu meciul Tottenham – Leeds (ora 22:00, VOYO). Această partidă pune formația londoneză în fața unei oportunități uriașe. Concret, Drăgușin și colegii săi pot pune 4 puncte între Tottenham și West Ham, grupare aflată acum pe locul 18, primul care duce în liga secundă.

S-a ajuns aici, pentru că Tottenham are două victorii succesive, în timp ce West Ham are două eșecuri la rând. Și aceste rezultate au răsturnat calculele hârtiei, în decurs de două săptămâni. Pe 27 aprilie, Sport.ro a arătat aici procentul uriaș trecut în dreptul lui Tottenham în ceea ce privește calculele pentru retrogradare, în Premier League.

Radu Drăgușin, pe cale să se salveze de la retrogradare cu Tottenham

Astăzi, analiștii de la Football Meets Data au refăcut aceste calcule. Concluzia lor? West Ham are acum cele mai mari șanse, de a însoți Wolverhampton și Burnley în liga secundă, după cum se poate vedea mai jos:

*Burnley – 100% retrogradată

*Wolverhampton – 100%

*West Ham – 83,2%

*Tottenham – 16,8%

În etapele rămase din Premier League, West Ham și Tottenham au următorul program:

*Tottenham – Leeds (acasă), Chelsea (deplasare), Everton (acasă)

*West Ham – Newcastle (deplasare), Leeds (acasă)

Clasamente oferite de Sofascore
