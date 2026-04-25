Șampania rămâne ”la rece” pentru Cristi Chivu! Napoli amână fiesta lui Inter

Nerazzurrii se pregăteau să sărbătorească încă din acest weekend câștigarea titlului, însă ”fiesta” se amână pentru Chivu și Inter.

Victoria lui Napoli în fața celor de la Cremonese, scor 4-0, le dă planurile peste cap nerazzurrilor, care sunt nevoiți să mai aștepte cel puțin o săptămână pentru a dezlănțui petrecerea de titlu. Între timp, se duelează duminică seară cu Torino, în etapa cu numărul 34 din campionatul Italiei.

Napoli a făcut o demonstrație de forțe pe Stadio Diego Armando Maradona. McTominay a deschis scorul după doar trei minute. Scorul a devenit 2-0 în favoarea gazdelor în minutul 45 după autogolul lui Terracciano. De Bruyne a stabilit scorul primei reprize în al treilea minut al prelungirilor.

Pentru echipa antrenată de Antonio Conte a punctat și Alisson Santos în minutul 52, iar McTominay a avut un penalty ratat pe final.

Victoria cu Cremonese a adus-o cel puțin temporar pe Napoli la doar nouă puncte în urma lui Inter, iar echipa lui Chivu este forțată să o învingă pe Torino pentru a putea spera la sărbătorirea titlului săptămâna viitoare.

