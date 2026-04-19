Colegul lui Radu Drăgușin, ținta insultelor rasiste! Anunțul lui Tottenham

Fundaşul echipei Tottenham , Kevin Danso, a fost ţinta mai multor insulte rasiste pe reţelele de socializare, ca urmare a evoluției sale din timpul meciului cu Brighton, scor 2-2.

„De la meciul de ieri împotriva echipei Brighton, care a avut loc în cadrul weekendului «Nu există loc pentru rasism» al Premier League, Kevin Danso a fost şi continuă să fie ţinta unor insulte rasiste grave şi abjecte pe reţelele de socializare.

Am auzit şi am văzut un rasism josnic şi dezumanizant. Un comportament care constituie, fără îndoială, o infracţiune penală. Acesta nu va fi tolerat. Clubul ia măsuri imediate.

Raportăm toate conţinuturile identificate către poliţia metropolitană şi autorităţile competente din ţara de reşedinţă a autorilor, precum şi către platformele de socializare în cauză.

Vom solicita cele mai severe sancţiuni posibile împotriva fiecărei persoane identificate. Kevin are tot sprijinul nostru, atât ca jucător, cât şi ca persoană. Nimeni din acest club nu va fi niciodată singur în faţa acestei situaţii.

Nici forma actuală, nici clasamentul nu pot scuza sau explica insultele rasiste. Nu există nicio legătură între performanţele de pe teren şi dreptul de a viza un jucător prin discriminare.

Critica performanţelor face parte integrantă din joc. Rasismul, însă, nu face parte din acesta”, se menţionează în comunicatul clubului.

După acest egal, Tottenham se află într-o situaţie dificilă în clasament, ocupând primul loc de retrogradare cu 31 de puncte; în cazul în care West Ham şi Nottingham Forest, primele două echipe care nu riscă retrogradarea, vor câştiga în această etapă a 33-a din Premier League, Spurs ar vedea cum acestea se distanţează.