Tottenham le oferă fanilor un horror fotbalistic de neuitat, în acest sezon! Sâmbătă, cu Drăgușin rămas pe bancă, echipa a fost făcută KO, încă o dată, în prelungirile meciului de acasă cu Brighton.

De acum, Tottenham ocupă un loc pe podiumul rușinii din Premier League, după cum Sport.ro a arătat aici. Și drama și mai mare e că prinde contur un scenariu teribil: prima retrogradare a echipei din 1977 încoace!

Tottenham, cotată cu cele mai mari șanse de a merge în Championship

Cu cinci etape înainte de terminarea actualului sezon din Premier League, Wolverhampton a pierdut orice șanse la „supraviețuire“. Și Burnley e „condamnată“, în proporție de 99,98%. Așadar, lupta se dă pentru evitarea locului 18, ultimul care duce în Championship. Din păcate, potrivit calculelor făcute de Football Meets Data, Tottenham are de acum cele mai mari șanse de a ocupa acest nedorit loc 18 și de a merge în Championship.

Iată procentele publicate de Football Meets Data, în dreptul echipelor din subsolul clasamentului: