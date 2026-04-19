Roberto De Zerbi a trăit intens duelul de pe teren propriu contra lui Brighton, încheiat cu un egal dramatic, scor 2-2. Cu Radu Drăgușin privind întregul meci de pe margine, londonezii au condus până în prelungiri, golul marcat de Georginio Rutter le-a refuzat gazdelor o victorie uriașă în cursa pentru supraviețuire.

„Îmi pare rău pentru rezultat și pentru jucători, deoarece suferă prea mult. Astăzi am meritat să câștigăm împotriva unei echipe grozave. Nu trebuia să primim acel gol de la Rutter. Le-am zis să fie puternici, să mă urmeze, pentru că vreau să îi ajut. Ei pot schimba mentalitatea, asta este cel mai important. Acum e prea ușor să gândești negativ, dar trebuie să ne concentrăm pe această evoluție”, a spus De Zerbi la finalul meciului.

Semne pozitive pe fondul crizei

Tottenham traversează o perioadă fără victorii în campionat care datează din luna decembrie. În plus, presiunea în subsolul clasamentului crește constant din cauza rezultatelor înregistrate de West Ham și Nottingham Forest. Potrivit tehnicianului, jocul curajos arătat împotriva lui Brighton îi oferă motive reale de speranță.

„Sunt optimist și mândru de jucătorii mei. Au făcut un meci fantastic, plin de caracter și spirit. Trebuie să fim mai puternici decât acest rezultat, să mergem mai departe și să pregătim meciul pentru a câștiga la Wolves. Astăzi am văzut semne, am văzut sânge, caracter, calitate și organizare cu și fără minge. Avem totul pentru a ne atinge obiectivul”, a adăugat antrenorul.

Încredere totală până la final

Pentru Tottenham urmează o deplasare crucială pe terenul ultimei clasate, Wolverhampton. În fața acestui duel esențial, italianul le-a transmis fotbaliștilor săi că nu va accepta resemnarea.

„Trebuie să îmbunătățim multe lucruri. Partea crucială este să păstrăm această mentalitate și le-am cerut jucătorilor să vină luni după-amiază cu același comportament. Nu vreau să lucrez cu oameni triști, cu persoane negative. Ei trebuie să creadă în mine. Dacă sunt aici, este pentru că sunt convins că rămânem în Premier League sezonul viitor. Sunt optimist pentru că îmi cunosc jucătorii, îi cunosc ca oameni și am încredere în ei”, a concluzionat De Zerbi.