Eliberat de presiunea timpului, fiind septuplu campion de Grand Slam, la 22 de ani, dar și cel mai tânăr tenismen din istorie care a completat marele șlem, Carlos Alcaraz trăiește una dintre cele mai complicate etape ale carierei în tenisul profesionist de până acum.

Succesul răsunător din Australia, după o finală cu Novak Djokovic a fost, încet-încet, diminuat de întâmplările recente negative. Jannik Sinner și-a redobândit prima poziție în clasament, cu „dubla Soarelui,” reușită la Indian Wells-Miami, iar, între timp, Carlos Alcaraz s-a accidentat.

Dublu campion la Roland Garros, Carlos Alcaraz ratează ediția din 2026

E o accidentare serioasă, la încheietura mâinii drepte, care îl pune pe tenismenul din Murcia în imposibilitatea de a juca la Roland Garros, în acest an.

Un an mai târziu de la cea mai lungă finală din istoria turneului major de la Paris, Carlos Alcaraz nu poate să reziste nici câteva minute de antrenament, cu racheta în mână, deși, în 2025, salva trei mingi de meci consecutive și îl întorcea pe Jannik Sinner de la 0-2 la seturi, într-o partidă de o intensitate și durată istorică, de 5 ore și 29 de minute.