După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros

Marcu Czentye
Campionul în exercițiu, Carlos Alcaraz, în imposibilitatea de a lupta pentru a-și apăra titlul cucerit în 2025.

Eliberat de presiunea timpului, fiind septuplu campion de Grand Slam, la 22 de ani, dar și cel mai tânăr tenismen din istorie care a completat marele șlem, Carlos Alcaraz trăiește una dintre cele mai complicate etape ale carierei în tenisul profesionist de până acum.

Succesul răsunător din Australia, după o finală cu Novak Djokovic a fost, încet-încet, diminuat de întâmplările recente negative. Jannik Sinner și-a redobândit prima poziție în clasament, cu „dubla Soarelui,” reușită la Indian Wells-Miami, iar, între timp, Carlos Alcaraz s-a accidentat.

Dublu campion la Roland Garros, Carlos Alcaraz ratează ediția din 2026

E o accidentare serioasă, la încheietura mâinii drepte, care îl pune pe tenismenul din Murcia în imposibilitatea de a juca la Roland Garros, în acest an.

Un an mai târziu de la cea mai lungă finală din istoria turneului major de la Paris, Carlos Alcaraz nu poate să reziste nici câteva minute de antrenament, cu racheta în mână, deși, în 2025, salva trei mingi de meci consecutive și îl întorcea pe Jannik Sinner de la 0-2 la seturi, într-o partidă de o intensitate și durată istorică, de 5 ore și 29 de minute.

  • Carlos alcaraz test vo2max
Învins de Sinner în finala turneului ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, Alcaraz a continuat să joace, la Barcelona, dar a reușit să o facă doar pentru un tur.

S-a retras în turul secund, a absentat de la Madrid, iar, pe durata întrecerii din capitala Spaniei, a aflat, din partea medicilor, că nu va putea juca la Roland Garros, în acest an.

„După analizele pe care le-am făcut, am decis că ar fi prudent din partea noastră să nu jucăm în Roma și la Roland Garros.

Așteptăm să vedem progrese pentru a evalua care este cel mai bun turneu la care să revenim. E o perioadă complicată pentru mine, dar sunt sigur că mă voi întoarce și mai puternic,” a anunțat Carlos Alcaraz, pe rețelele sociale.

Jannik Sinner, cea mai bună șansă de a triumfa la Roland Garros

După cum Sport.ro a anticipat încă de la începutul săptămânii, Carlos Alcaraz va absenta de la Roland Garros, iar ghipsul înfășurat în jurul încheieturii drepte ridică semne de întrebare chiar privitoare la turneul de la Wimbledon, deși acesta este programat să înceapă în două luni.

Dacă Jannik Sinner va profita de contextul favorabil, 2026 poate fi primul an în care italianul câștigă turneul de la Roland Garros. Ar fi al cincilea titlu major pentru elevul antrenat de australianul Darren Cahill.

  • Jannik sinner miami campion
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate"
