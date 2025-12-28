Fotbalul românesc l-a recâștigat, în această seară, pe Radu Drăgușin! Meciul Crystal Palace – Tottenham, oferit de Sport.ro aici, a fost despre acest eveniment important pentru iubitorii fotbalului din țară.

Acum, când a scăpat de calvarul unei accidentări grave, Drăgușin are motive mari de optimism. În primul rând, e clar că antrenorul Thomas Frank crede în el din moment ce l-a aruncat în luptă pe finalul unei partide pe muchie de cuțit. Dar și dacă n-ar avea convingerea că va primi minute, la Tottenham, stoperul nostru are destule variante. Tentante chiar, după cum presa italiană a reconfirmat, în această seară.

Verdictul englezilor despre Drăgușin: „Vital!“

În cele peste zece minute în care a fost pe teren, în Crystal Palace – Tottenham (0-1), în condițiile în care meciul a avut șapte minute adiționale, Radu s-a descurcat admirabil. Jurnalistul Shehryar Edibam (tothelaneandback.com) fix asta a remarcat în cronica meciului.

„Radu Drăgușin a simțit, în sfârșit, gustul unui meci oficial pentru prima echipă, după aproape un an. Și imediat ce a pășit pe teren, în minutul 85, fotbalistul de 23 de ani aproape că a marcat golul doi pentru Tottenham, însă mingea a trecut pe deasupra porții. Contribuția lui Drăgușin pe faza defensivă a fost vitală, în ultimele secvențe ale meciului“, a notat jurnalistul englez.

