Revelionul a venit mai devreme pentru Radu Drăgușin! Pentru că antrenorul Thomas Frank i-a făcut o surpriză plăcută și l-a trimis pe teren, în această seară, în partida Crystal Palace – Tottenham (0-1) pe care Sport.ro v-a oferit-o aici.

Introducerea stoperului român, în minutul 85 al unui meci pe muchie de cuțit, a demonstrat că Tottenham are încredere în Radu, inclusiv după o accidentare deosebit de gravă. În acest context, revenirea lui Drăgușin pe teren a fost un subiect pe care l-a tratat și presa internațională.

„Drăgușin, introdus pentru a oferi o siguranță în plus defensivei“

Pe site-ul Tottenhamhotspur.com, cronica meciului a explicat decizia tactică a lui Thomas Frank, pe finalul partidei cu Crystal Palace.

„Între ocaziile de gol de la finalul meciului a fost revenirea lui Radu Drăgușin, care a apărut pe teren, într-un joc oficial, în premieră după ruptura de ligamente încrucișate pe care a suferit-o pe finalul lunii ianuarie. Această schimbare a însemnat trecerea la o defensivă formată din cinci oameni pentru un plus de siguranță, în ultimele minute. Punct ochit, punct lovit. Și nu numai atât! Tottenham aproape că a înscris și golul doi, în al 7-lea minut adițional, când Pedro Porro l-a găsit pe Rodrigo Bentancur, al cărui șut a fost reținut de Henderson“, a notat Tottenhamhotspur.com.

„Drăgușin, aproape de gol la prima atingere a mingii“

Și site-ul Yahoo, în cronica meciului Crystal Palace – Tottenham (0-1), a remarcat prestația lui Drăgușin, revenit în echipă după o foarte lungă perioadă.

„Radu Drăgușin s-a întors pe teren după 11 luni și a fost aproape de gol, la prima atingere a mingii. Nota sa: 6“, a scris sursa citată.

De remarcat că nota lui Drăgușin s-a încadrat în media echipei. Dintre cei 15 fotbaliști trimiși pe teren de Thomas Frank, zece au fost notați cu 6 și 7. Doar Micky Van de Ven 8, Archie Gray 8, Rodrigo Bentancur 9, Mohammed Kudus 8 și Richarlison 8 au primit note mai mari.

