Manchester City a învins-o duminică, pe teren propriu, cu 3-0 pe campioana en-titre Liverpool, în etapa a 11-a din Premier League.

Înaintea meciului, fanii de la City i-au adus un omagiu lui Pep Guardiola, aflat la meciul cu numărul 1.000 ca antrenor.

Erling Haaland a ratat mai întâi un penalty (13), dar apoi a deschis scorul (29) și drumul pentru victoria ”cetățenilor”, care au mai marcat prin Nico Gonzalez (45+3) și Jeremy Doku (63).

În derby-ul din Ligue 1, Paris Saint-Germain s-a impus pe terenul lui Olympique Lyon cu 3-2, golul victoriei venind în minutul 90+5!

Warren Zaire-Emery a deschis scorul pentru PSG (26), Afonso Moreira a egalat repede (30), dar parizienii au preluat din nou conducerea la fel de repede după golul lui Khvicha Kvaratskhelia (33).

Lyon a egalat prin Ainsley Maitland-Niles (50), iar după eliminarea lui Nicolas Tagliafico de la gazde (90+3) a venit golul victoriei lui PSG, înscris de Joao Neves în minutul 90+5.

Ambele derby-uri au fost transmise în exclusivitate de VOYO.

