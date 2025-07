Născută în 2019, ca satelit al formației „Los Cuervos” , sub numele Los Cuervos 2, echipa s-a desprins rapid de umbrele trecutului și a început un drum propriu, cu o identitate clară și o misiune inspirată de celebrul „You’ll Never Walk Alone”.

La doar al treilea sezon, Cormoranii au cucerit titlul în Liga a 3-a Victory Cup. Au urmat două campanii solide în Liga a 2-a, cu un loc 3 și un baraj pentru promovare. Sezonul 5 i-a prins din nou în lupta pentru accederea în Superligă, prima divizie a celui mai mare campionat de minifotbal din România.



Interviu cu Dragoș Stoica



Lotul YNWA Cormoranii reflectă diversitatea. Jucători din Vrancea, Buzău, Slatina, Teleorman, Călărași, Ilfov și alte județe se adună săptămânal în București pentru a purta cu mândrie tricoul roșu, exact ca idolii lor de pe Anfield.



Care este deviza echipei?

Păi, ce alta decât „You'll Never Walk Alone”?



Ce obiective aveți pentru viitor?

Dorim să ne întărim, să jucăm din nou barajul de promovare și, de ce nu, dacă reușim să atragem fonduri financiare, să putem aduce jucători de o calitate mai înaltă și, poate, să luăm titlul în Superligă.



Care sunt cele mai frumoase amintiri?

Evident, sezonul în care am luat titlul și următorul sezon, când am terminat pe locul 3 și am jucat barajul.