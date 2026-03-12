Fără vreo victorie în 2026, cu cinci eșecuri consecutive în Premier League și umilită în Champions League de Atletico Madrid, scor 2-5, Tottenham a ajuns să aibă doar un punct peste zona retrogradabilă.

Unui jucător de la Tottenham nu îi pasă dacă retrogradează

Într-o perioadă în care se vorbește intens deja despre demiterea interimarului Igor Tudor, jurnaliștii de la The Athletic au mai oferit o informație care arată situația jalnică în care a ajuns gruparea din nordul Londrei.

Un jucător al lui Tottenham, al cărui nume nu este dezvăluit, i-ar fi spus unui coechipier că nu este prea îngrijorat în legătură cu riscul retrogradării, considerând că oricum își va găsi o altă echipă în vară.

The Athletic adaugă că există o tensiune uriașă și în vestiarul divizat al lui Igor Tudor. "O parte a jucătorilor, hotărâtă să oprească declinul echipei, și-a exprimat nemulțumirea față de atitudinea celeilalte părți, despre care se crede că nu are motivația necesară pentru susținerea cauzei".

Următorul meci al lui Tottenham va fi contra lui Liverpool, duminică, de la ora 18:30, în direct pe VOYO. Radu Drăgușin are șanse bune de a fi titular, având în vedere că Micky van de Ven este suspendat, iar Cristian Romero a suferit o accidentare la cap în partida cu Atletico Madrid.

Ultima decizie a conducerii arată că Tottenham se teme cu adevărat de retrogradare

Fanii au timp până pe 26 mai, la două zile după sfârşitul sezonului din Premier League, să decidă dacă îşi reînnoiesc abonamentele, dar clubul a anunţat o prelungire până pe 7 iunie, având în vedere ''situaţia gravă a clubului în campionat''.

Tottenham nu a câştigat încă nicio partidă din Premier League în 2026 şi trece, în prezent, prin cea mai proastă serie din istoria clubului, pierzând ultimele şase meciuri în toate competiţiile. De când Igor Tudor a preluat conducerea de la Thomas Frank, echipa a pierdut în faţa lui Arsenal (1-4), Fulham (1-2), Crystal Palace (1-3) şi Atletico Madrid (2-5).

După ce va vizita Liverpool pe Anfield, sâmbăta aceasta, Tottenham, echipa lui Radu Drăguşin, o va găzdui pe Atletico Madrid, având sarcina „imposibilă“ de a recupera un deficit de 5-2.