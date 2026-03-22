Oaspeții au deschis scorul în minutul 45 prin Igor Jesus, iar Gibbs-White a făcut 2-0 după pauză, în minutul 62. Awoniyi a stabilit scorul final în minutul 87, iar Nottingham a plecat de pe arena lui Tottenham cu cele trei puncte.

Igor Tudor nu s-a prezentat la conferința de presă

Echipa lui Radu Drăgușin a coborât astfel pe locul 17 și este la doar un punct de locurile retrogradabile.

După meci, Igor Tudor, antrenorul lui Tottenham, nu s-a prezentat la conferința de presă pentru a discuta despre eșecul echipei și l-a lăsat pe asistentul Bruno Saltor să apară în fața reporterilor. Chiar după finalul jocului, Igor Tudor a aflat că un membru apropiat al familiei a murit.

”Sunt chestiuni personale, de familie, iar eu intervin pentru că nu este momentul potrivit ca Igor să vorbească. În acest moment, fiecare greșeală este împotriva noastră, fiecare detaliu este împotriva noastră și asta îi afectează și pe jucători.

Se vede cât de mult luptă. Suntem într-o situație dificilă, toată lumea știe asta. În prima repriză am fost echipa mai bună și trebuie să fim constanți în acest sens.

Eram conduși cu 1-0 și am vrut să fim puțin mai agresivi, folosind jucători reveniți după accidentări. Nu a mers conform planului, dar aceasta a fost intenția noastră.

Ne doare, este dureros, foarte dureros, dar fanii au fost extraordinari astăzi, de dinainte de meci până la final. Trebuie să continuăm pentru că ne pasă, ne pasă de Spurs, suntem o familie și vrem să ieșim din această situație. Sunt 100% sigur că putem depăși acest moment”, a spus Saltor.

