Doi dintre portarii pe care, inițial, selecționerul i-a convocat pentru meciul programat pe 26 martie, Ionuț Radu și Mihai Popa, s-au accidentat, astfel că ”Il Luce” a fost nevoit să apeleze la Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu.

În lot pentru această acțiune este și Marian Aioani, portarul de la Rapid, pe care Florin Prunea îl vede titular pentru meciul cu Turcia.

Dacă nu s-ar fi accidentat, Ionuț Radu (28 de ani) ar fi fost, cel mai probabil, titular în poarta României, dar acesta ”s-a rupt” în ultimul meci al lui Celta Vigo, pierdut cu 3-4 împotriva celor de la Deportivo Alaves.

Florin Prunea îl vede pe Marian Aioani titular cu Turcia

”E păcat, pentru că Ionuț Radu era într-o formă foarte bună. Și Aioani poate să ducă meciul fără probleme. Eu cred că el va apăra, are o anumită experiență, dar Ionuț Radu era într-o formă fantastică.

Dar nu avem timp de plâns, nu trebuie să plângem, trebuie să le dăm încredere portarilor care sunt acum și să fim alături de ei.

Eu sunt convins că indiferent cine va fi în poartă va face un meci mare, pentru că avem nevoie de un portar în mare formă. La meciul ăsta, portarul va avea un rol decisiv.

E o alegere corectă Laurențiu Popescu. Un portar care a revenit de curând în poartă, dar echipa îl ajută foarte mult, nu vedeam altă variantă”, a spus Prunea, potrivit Digi Sport.

Turcia - România, 26 martie, ora 19:00

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.