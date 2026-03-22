NEWS ALERT Stare de urgență, la Tottenham: decizia îl vizează și pe Drăgușin, în mod direct!

Formația londoneză „tremură“ pentru a rămâne în Premier League, în condițiile în care n-a bătut pe nimeni, în campionat, în 2026!

TottenhamIgor Tudorradu dragusin
Din lac în puț! Asta a pățit Tottenham, în momentul schimbării lui Thomas Frank cu Igor Tudor, spre finalul lunii februarie.

Clasamentul reflectă perfect dimensiunea acestei decizii catastrofale! Pentru că, între timp, The Spurs a disputat 7 meciuri cu noul antrenor, în toate competițiile. Bilanțul: 1 victorie, 1 egal, 5 înfrângeri, golaveraj 9-20! Iar singurul meci câștigat a fost, de fapt, unul lipsit de importanță, în returul cu Atletico Madrid, scor 3-2, după înfrângerea drastică din prima manșă, 2-5!

Presa engleză anunță: Igor Tudor va fi pus pe liber

În contextul actual, în care Tottenham a ajuns la 13 meciuri fără victorii în Premier League – 5 egaluri, 8 înfrângeri – echipa e la un punct de retrogradare! Așadar, în birouri, s-a declanșat Starea de Urgență. Și, potrivit presei britanice, anunțul îndepărtării lui Igor Tudor (47 de ani) e așteptat diseară sau mâine, cel târziu! 

Sport.ro a și intuit acest deznodământ, dezvăluind aici ce s-a întâmplat imediat după partida de astăzi, Tottenham – Nottingham Forest, scor 0-3.

Cinci candidați pe lista londonezilor

Cu șapte etape înainte de final, Tottenham ocupă locul 17, ultimul care asigură rămânerea în Premier League. Problema e că West Ham, chiar dacă a pierdut astăzi cu Aston Villa în deplasare (0-2), e echipa mai în formă, la doar un punct în spate.

Așadar, perspectiva retrogradării e tot mai mare pentru The Spurs! Iar iminenta schimbare a lui Igor Tudor, înseamnă că șefii au deja lista din care vor alege înlocuitorul croatului. Pe această listă sunt cinci nume:

*Ange Postecoglou (foto, sus) – A mai antrenat Tottenham și, în sezonul trecut, a salvat echipa de la retrogradare și a câștigat Europa League. E liber de contract acum.

*Harry Redknapp – Antrenor retras din activitate, cu o experiență uriașă. A fost, în trecut, inclusiv la Tottenham, în perioada 2008-2012.

*Roberto De Zerbi – Liber de contract. A mai fost în vizorul londonezilor.

*Glen Hoddle – Fost selecționer al Angliei care, de asemenea, e fără echipă.

*Sean Dyche – Alt antrenor disponibil, după ce a încheiat conturile cu Nottingham Forest, în februarie.

