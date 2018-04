Desi nu-l mai vrea, Mourinho nu se lasa usor! Suma ceruta de Manchester United pentru Pogba

Relatia dintre mijlocasul francez si tehnicianul portughez se deterioreaza pe zi ce trece. Pogba a fost schimbat sau chiar omis din primul 11 in 9 din ultimele 14 partide.

In jur de 100 de milioane de euro au fost necesari pentru aducerea francezului de la Juventus la United, acesta devenind cel mai scump transfer din istoria clubului englez. Desi abilitatile fotbalistice ale lui Pogba sunt incontestabile, acesta nu reuseste sa aiba constanta in performante. De aceea, Mourinho nu il mai doreste pe francez din sezonul viitor iar relatia dintre cei doi este una nu tocmai buna. Ultimul moment conflictual a avut loc in victoria cu 2-0 de miercuri seara in fata lui Bournemouth, meci in care Pogba a dat o pasa de gol.

Cand Mourinho l-a schimbat pe mijlocasul francez in minutul 80, acesta se indrepta hotarat spre vestiar, in ciuda indemnului antrenorului de a se aseza pe banca. Pogba nici nu l-a privit in ochi pe Mourinho si interventia secundului Michael Carrick a fost necesara pentru a-l intoarce pe francez din drum.

Cu toate acestea, portughezul nu il lasa sa plece pe bani putin, cerand cu 60% mai mult decat a dat United pe el in urma cu 2 ani. Conform Daily Mail, Pogba va parasi Old Trafford pentru o suma in jurul 160 milioane de euro.

Conform ESPN, cei de la PSG sunt pregatiti sa-si mai adauge un star in lot. Acestia au intrat in discutii cu Mino Raiola, agentul francezului.