Dele Alli, la un pas sa o paraseasca pe Tottenham! Din ce cauza vrea sa plece si ce oferte are mijlocasul englez

Doua echipe importante din Europa au pus ochii pe mijlocasul englez.

Chiar daca Tottenham isi intareste echipa, este foarte posibil ca unul dintre jucatorii de baza sa plece. Gareth Bale a ajuns la Londra, insa mutarea inca nu a fost oficializata. Galezul va juca imprumut un sezon pentru Tottenham. Englezii vor sa-l aduca si pe Sergio Reguilon (23 de ani) care apartine de Real Madrid.

Dele Alli (24 de ani) este fotbalistul care isi doreste sa o paraseasca pe Tottenham in urma relatiei reci pe care o are cu Jose Mourinho. Mijlocasul englez este nemultumit de discutiile pe care le are in ultima vreme cu tehnicianul portughez si este gata sa plece.

Pe urmele sale se afla PSG si Inter Milano, cluburi care ar fi gata sa se aseze la masa negocierilor cu oficialii englezi, potrivit Transfermarketweb, care citeaza Daily Mail.

64 de milioane de euro este cota de piata a lui Alli, conform Transfermarkt.