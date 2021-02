Ati vazut asta?! Dele Alli il face UITAT pe Giroud! A inscris un gol de SENZATIE din foarfeca! Imaginile care fac inconjurul lumii

Tottenham o intalneste pe Wolfsberger in mansa a doua in fazele eliminatorii ale Europa League, dupa ce in tur s-a impus cu 4-1.

Cu mai multi titulari menajati, printre care Kane si Son, Tottenham a mizat pe jucatorii folositi mai putin in sezonul actual. Printre acestia se numara si Dele Alli, mijlocasul englez care era un obisnuit al primului 11 inainte de venirea lui Jose Mourinho.

Din pacate pentru fotbalist, acesta a avut un conflict cu antrenorul portughez, iar aparitiile sale in sezonul actual au fost foarte sporadice.

Totusi, titularizat in Europa League, Alli a reusit o executie superba in minutul 12, din foarfeca, dupa ce cu o zi inainte Olivier Giroud reusise si el o executie asemanatoare in victoria lui Chelsea cu Atletico Madrid.

Golul mijlocasului este insa o executie controlata, dupa ce acesta si-a potrivit mingea cu o preluare pe piept si a trimis exceptional in coltul portii.

Wwoooowwwwww amazing goal by dele alli#TOTWAC pic.twitter.com/WSojrlby1G — Hakary Qanih (@HakaryEngland1) February 24, 2021