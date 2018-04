Pogba RUPE tacerea dupa conflictul cu Jose Mourinho! Ce a spus mijlocasul despre o plecare de la Man United

Manchester United s-a calificat in finala Cupei Angliei dupa 2-1 in fata celor de la Tottenham. In finala o va intalni pe Chelsea.

Cel mai scump jucator adus vreodata de un club din Premier League, Paul Pogba, ar putea sa o paraseasca pe Manchester United pentru a doua oara! Lasat pe banca de rezerve in mai multe meciuri importante in acest sezon, Pogba nu are cea mai buna relatie cu Jose Mourinho iar presa din Anglia scrie ca mijlocasul francez ar putea sa aleaga o alta echipa din vara.

Intr-un interviu acordat in urma victoriei cu Tottenham din semifinala Cupei Angliei, Pogba nu a dezmintit acest zvonuri iar speculatiile s-au intensificat. Real Madrid si PSG sunt echipele interesate de Pogba.

"In acest moment sunt la Manchester United. Ma gandesc doar la prezent. Suntem in finala Cupei, urmeaza Campionatul Mondial. Un transfer? Nu ma gandesc la asta" a spus Paul Pogba pentru Canal+.