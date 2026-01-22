Deși viitorul stoperului la Londra este sub semnul întrebării, Thomas Frank a transmis că se bazează pe internaționalul român pentru duelul cu Burnley. Tehnicianul danez este forțat de împrejurări să apeleze la Drăgușin.



Situația lui Drăgușin rămâne una complicată. Deși mai are contract cu Spurs până în vara lui 2030, fundașul cotat la 22 de milioane de euro a prins un singur meci în actuala ediție de Premier League, de la revenirea după teren, și ar vrea să plece în Serie A în speranța că va prinde mai multe minute pentru a reveni cât mai rapid la forma fizică pe care o traversa în momentul accidentării.



Totuși, pentru moment, Frank a pus capăt discuțiilor și l-a confirmat în lot pentru weekend, alături de Conor Gallagher și Mathys Tel, printre puținii „supraviețuitori” într-un lot decimat.



Victorie cu preț scump în Ligă



Nevoia de a-l folosi pe Drăgușin vine pe fondul unei crize acute de efectiv. Succesul de marți din Champions League, 2-0 cu Borussia Dortmund, a lăsat urme adânci. Lucas Bergvall, puștiul de 19 ani, a ieșit accidentat și îngroașă lista indisponibililor, pe care se aflau deja 13 nume înaintea partidei europene.



„Din păcate, Lucas a suferit o accidentare la gleznă. Continuă să fie foarte ghinionist... Pare să fie una mai gravă. Palhinha progresează și ar putea fi aproape pentru Burnley, dar va fi strâns. Dom (Solanke), Destiny (Udogie) și Xavi (Simons) au trecut cu bine și au avut puțin timp suplimentar de recuperare”, a spus Thomas Frank.



Rămâne de văzut de văzut care va fi decizia finală a lui Thomas Frank în privința lui Radu Drăgușin și dacă îl va trimite pe teren sau nu în meciul cu Burnley.