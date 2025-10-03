Decizia luată de Liverpool, după ce a aflat că Real Madrid vrea să-i mai ia un jucător

Real Madrid ar fi pus ochii pe titularul din defensiva lui Liverpool, dar zvonurile nu au rămas fără replică din partea conducerii de pe Anfield. Șefii campioanei Angliei sunt gata să-i prelungească actualul contract lui Konate.



Ibrahima Konate ar putea rămâne la Liverpool!



Potrivit francezilor de la L'Equipe, cei de la Liverpool sunt încrezători că fundașul central va accepta să semneze un nou contract cu gruparea pregătită de Arne Slot.



Dacă s-ar transfera la Real Madrid, Konate ar urma traseul lui Trent Alexander-Arnold, care a ales să plece de la Liverpool în vară și să joace la Real Madrid, sub comanda lui Xabi Alonso.

