Decizia luată de Liverpool, după ce a aflat că Real Madrid vrea să-i mai ia un jucător Premier League
Ibrahima Konate (26 de ani) a intrat în ultimul an de contract cu Liverpool și, potrivit informațiilor apărute în presa din străinătate, este ”vânat” de Real Madrid.

Real Madrid ar fi pus ochii pe titularul din defensiva lui Liverpool, dar zvonurile nu au rămas fără replică din partea conducerii de pe Anfield. Șefii campioanei Angliei sunt gata să-i prelungească actualul contract lui Konate.

Ibrahima Konate ar putea rămâne la Liverpool!

Potrivit francezilor de la L'Equipe, cei de la Liverpool sunt încrezători că fundașul central va accepta să semneze un nou contract cu gruparea pregătită de Arne Slot.

Dacă s-ar transfera la Real Madrid, Konate ar urma traseul lui Trent Alexander-Arnold, care a ales să plece de la Liverpool în vară și să joace la Real Madrid, sub comanda lui Xabi Alonso.

Fundașul francez a ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro. Crescut de Paris FC, Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratis.

Până acum, Konate a bifat 136 de partide pentru cei de la Liverpool, pentru care a și marcat de cinci ori. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 60 de milioane de euro.

  • Premier League, cel mai spectaculos campionat al lumii, se vede pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
