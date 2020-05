Real Madrid negociaza in secret un transfer GALACTIC! Perez il vrea cu orice pret si a fixat un ultimatum! Ce suma low cost trebuie sa scoata din buzunar

Fotbalistul celor de la Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang (30 de ani), se afla in ultimul an de contract cu echipa londoneza si nu doreste sa isi prelungeasca intelegerea, iar "tunarii" au posbilitatea de a-l vinde in aceasta vara.

Potrivit Mirror, Real Madrid il vrea pe Aubameyang, iar Perez le-a fixat si un ultimatum oficialilor de la Arsenal. Pana pe data de 15 iunie, Arsenal trebuie sa se decida daca il vinde pe atacant la Real Madrid. Potrivit sursei citate, suma de transfer se ridica la 30 de milioane de euro.

Real Madrid could sign Aubameyang this summer as they wait for Arsenal to make a decision on the Gabon international. pic.twitter.com/2ciqwMKOdo