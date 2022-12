De Bruyne, categoric despre Haaland: „Erling este obsedat!” La ce s-a referit starul lui Manchester City

Erling Haaland a avut un sezon monstruos la Manchester City de când conducerea de pe „Etihad” l-a achizițioant pentru 60 milioane de euro de la Borussia Dortmund, la finele sezonului trecut.

Kevin de Bruyne, playmaker-ul „cetățenilor”, a vorbit despre Erling Haaland la superlativ încă odată, evidențiind faptul că atacantul lui City, cotat la 170 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, este „obsedat” după goluri.

„Erling este obsedat după goluri. Are deja 200, așa că probabil se va duce pe la 600, 700 sau chiar 800, dacă rămâne în formă și face în continuare lucrurile de care a dat dovadă până acum. E un fotbalist normal ca toți ceilalți și nu se ia prea în serios”, a spus KDB despre Haaland, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

