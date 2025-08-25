Cristi Chivu (44 de ani) a avut deja Mondialul Cluburilor, în iunie, imediat după numirea sa pe banca Interului. Acolo însă, preluând echipa din mers, noul antrenor n-a putut schimba mare lucru.

Diseară, după o lună de pregătiri cu trei amicale, toate câștigate – 2-1 cu Monaco, 3-2 cu Monza și 2-0 cu Olympiakos – toată lumea e curioasă cum va arăta Inter, în mandatul lui Chivu. Partida de pe San Siro, Inter – Torino, de la ora 21.45, va încheia runda inaugurală în Serie A.

La capătul unei etape, în care rivalii Napoli, AS Roma și Juventus au câștigat, iar AC Milan și Lazio au oferit surprizele neplăcute, Inter are șansa unui start în forță, în fața fanilor proprii.

Potrivit jurnaliștilor italieni, Chivu ar fi ales deja formula cu care va aborda partida cu Torino:

*Inter Milan (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro.

De la ora 21.45, Sport.ro va oferi meciul Inter – Torino, în format LIVE TEXT!

