Bomba! Ianis Hagi, remarcat de o echipa din Premier League! Scouterul englezilor a fost aseara la Craiova: "Mi-a placut, e talentat"

Un scouter de la Fulham a fost aseara prezent la CSU Craiova 2-0 Viitorul. El a recunoscut ca l-a remarcat pe Ianis Hagi.

Pelayo Moron Pendas, scouter pentru englezii de la Fulham, a fost prezent la meciul dintre CSU Craiova si Viitorul, incheiat 2-0, scrie Telekom Sport. Acesta a recunoscut ca l-a remarcat pe Ianis Hagi.

"Mi-a placut Hagi, est eun fotbalist foarte talentat. Chiar daca astazi s-a zbatut fara multe realizari, se vede ca are calitate. Il stiu si pe Hagi senior, imi aduc aminte de meciurile lui din Spania. A fost un superstar. Sper ca fiul lui sa-i calce pe urme si sa avem din nou un asemenea talent pe care sa-l ducem in fotbalul mare", a spus acesta, citat de Telekom.

2 goluri in 8 meciuri din Liga I are Ianis Hagi in actualul sezon.

6 goluri in 14 partide din prima liga a marcat el in stagiunea trecuta.