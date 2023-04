Tânărul de 18 ani a bifat două reușite spectaculoase în ultimele două meciuri jucate pentru echipa U18 a "cetățenilor", iar fanii îl așteaptă alături de Erling Haaland și Kevin de Buryne.

După 'lovitura scorpionului' bifată acum o săptămână în partida cu Middlesbrough, Nico O'Reilly a marcat și în derby-ul câștigat cu Manchester United U18, cu un șut incredibil de la aproximativ 40m.

30 de partide a jucat Nico O'Reilly pentru Manchester City U18 în acest sezon

12 reușite și 14 assisturi are britanicul în acest sezon

"Am observat că portarul este ieșit, așa că am șutat. Echipa a jucat bine și am obținut un rezultat favorabil", a declarat fotbalistul.

Manchester City U18 este lider în campionat, cu un avantaj de un punct față de Suderland.