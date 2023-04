Manchester City și Bayern Munchen se întâlnesc astăzi de la ora 22:00, LIVE TEXT pe sport.ro, în turul sferturilor de finală din Champions League.

Este o partidă specială pentru Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, cel care a ajuns la gruparea engleză în 2016 chiar de la Bayern Munchen, cu care a câștigat șapte trofee în trei sezoane.

"Am încercat să câştigăm Champions League în sezonul trecut, în sezonul anterior, am încercat şi în urmă cu trei sezoane, în fiecare sezon.

Vrem întotdeauna să câştigăm, dar asta nu înseamnă că și vom câştiga", a declarat tehnicianul spaniol la conferinţa de presă.

Antrenorul a cucerit de două ori trofeul în cea mai importantă competiţie intercluburi, alături de FC Barcelona.

Bayern Munchen a anunţat luni că atacantul camerunez Eric Maxim Choupo-Moting nu va putea evolua în meciul cu Manchester City din cauza unei accidetări la genunchi.

În acest sezon, Choupo-Moting a marcat zece goluri în Bundesliga şi alte trei în Liga Campionilor.

????️ Tuchel on Choupo's absence: "There is no reason that Serge Gnabry couldn't play as a number nine. He may not have the height, but nor do Thomas Müller or Sadio Mané. We will also miss Choupo when defending set pieces."#MiaSanMia #MCIFCB pic.twitter.com/iB1VCHeTli