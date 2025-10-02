Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Stade Louis II” în a doua rundă din faza principală a competiției UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, Monaco și City au împărțit punctele.



Erling Haaland a realizat ”dubla” pentru Manchester City (15', 44'), în timp ce Jordan Teze (18') și Eric Dier (90' penalty) au punctat pentru gazde.



Erling Haaland s-a dezlănțuit după ce Manchester City nu a reușit să bată la Monaco: ”Nici nu meritam să câștigăm”



Starul lui City a răbufnit la interviuri după meciul cu Monaco și a evidențiat că Manchester City nu ar fi meritat să obțină cele trei puncte nici dacă s-ar fi impus pe ”Stade Louis”.



Haaland a sugerat că adversarii au fost mai periculoși în actul secund, când au și restabilit egalitatea pe final, prin reușita fostului jucător al lui Tottenham.



”Desigur că nu mă simt bine că nu am câștigat. Am făcut ceva inutil în repriza a doua și cred că nu am jucat suficient de bine. Nu merităm să câștigăm.



Avem nevoie de mai multă energie. Trebuie să punem mai multă presiune pe ei, așa cum am făcut în prima repriză, când am dominat mult mai mult. În repriza a doua, ei au preluat inițiativa mult mai mult și nu cred că a fost suficient de bine.



Fiecare meci din Champions League este dificil, uitați-vă la anul trecut când am fost eliminați. Nu sunt multe echipe care și-au câștigat primele două meciuri”, a spus Haaland, potrivit BBC.

