Când preia echipa noul antrenor al lui Chelsea

Londonezii au avut un sezon dezamăgitor pe plan intern, chiar dacă în UEFA Champions League au reușit să ajungă până în sferturile competiției, acolo unde au pierdut în fața lui Real Madrid.

Departe de cupele europene, Chelsea este la al treilea antrenor în acest sezon. După Thomas Tuchel și Graham Potter, Frank Lampard (44 de ani) a fost adus ca ”interimar” pentru ultimele etape, iar din vară se așteaptă ca echipa să fie preluată de un alt antrenor.

Tot mai multe zvonuri îl dau pe Mauricio Pochettino (51 de ani) ca și favorit pentru a prelua postul de antrenor pe Stamford Bridge. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, negocierile dintre cele două părți au intrat în ”faza finală”, iar argentinianul ar urma să preia echipa din luna iulie.

