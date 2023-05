Întotdeauna există un ”dar”! Ce a spus Frank Lampard, după ce a declarat că ”e fericit la Chelsea”

Rezultatele sale nu au fost pe măsura așteptărilor. Chelsea a fost eliminată din Champions League, iar în Premier League a ajuns la doar nouă puncte distanță de retrogradare.

În plus, londonezii au șase înfrângeri la rând în toate competițiile, dar Lampard nu și-a pierdut încrederea. Spune că e fericit la clubul la care a scris istorie ca fotbalist, dar nu și-ar dori să fie ”interimar” și la următoarea sa experiență ca antrenor

”Sunte fericit aici, dar nu vreau să fiu interimar și la următoarul meu job. Nu am regrete. Când am venit aici, am venit cu inima deschisă și am înțeles că e vorba de o perioadă scurtă. Dar nu vreau să fiu interimar din nou”, a spus Lampard.

