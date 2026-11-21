Loris Karius, în vârstă de 33 de ani, și-a relansat cariera de la începutul anului 2025, când a ajuns la Schalke 04, care se afla într-o perioadă dificilă în al doilea eșalon al fotbalului din Germania.
După ce a fost eliberat de contract de Newcastle și a avut o perioadă de inactivitate, în care s-a dedicat muzicii, Karius a decis să revină pe teren. Până în vara anului 2024, portarul german nu a avut o evoluție remarcabilă la Newcastle, unde a jucat doar două meciuri în două sezoane.
Bayern Munchen îl vrea pe Loris Karius!
Apoi, pentru jumătate de an, a fost liber de contract, iar în ianuarie 2025 s-a înțeles cu Schalke 04. A și promovat cu fosta formație a lui Ciprian Marica în Bundesliga, iar în acest sezon a adunat 11 meciuri în toate competițiile, a încasat 15 goluri și a închis definitiv poarta în trei jocuri.
Acum, surprinzător sau nu, presa din Germania scrie că Bayern Munchen este interesată de portar, fiind impresionată de evoluțiile lui Karius după perioada neagră prin care a trecut pentru mulți ani.
Loris Karius și-a relansat cariera după eroarea din finala Ligii Campionilor
Portarul Loris Karius a greșit, în urmă cu ani buni, la două goluri în partida Real Madrid – Liverpool (scor 3-1), în finala UEFA Champions League a sezonului 2017-2018, iar de atunci cariera sa a luat-o în jos.
Neamțul Karius și-a făcut junioratul la SG Mettenberg, SSV Ulm, VfB Stuttgart, Manchester City și a evoluat de-a lungul careirei sale fotbalistice la echipe precum Stuttgart U17, Manchester City U18, FSV Mainz, Liverpool, Besiktas, Union Berlin și Newcastle.
Cele mai multe apariții le-a bifat la Mainz, 96, unde a încasat 124 de goluri și a reușit să blocheze cu succes poarta în 32 de meciuri. Aproximativ 8500 de minute a petrecut Loris Karius în echipamentul clubului la FSV Mainz.