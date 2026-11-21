Sergiu Stancu a jucat volei profesionist între anii 1998 și 2016, iar, în prezent, este selecționerul care a reușit cele mai mari rezultate, alături de echipa națională a României de volei masculin, în noul mileniu.

Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980, România a ieșit sfertfinalista Europeanului din 2026 și, prin această generație, se poate gândi la cele mai înalte culmi ale voleiului mondial.

Degetele rupte, „mici probleme inerente” voleiului profesionist, afirmă selecționerul Sergiu Stancu

Voleibaliștii antrenați de Sergiu Stancu și-au asigurat deja calificarea la Mondialul de anul viitor, unde speră să confirme că sfertul de European a fost doar un pas într-un drum lung al succesului.

În emisiunea poveștile Sport.ro, Sergiu Stancu și-a amintit de perioada în care activa ca voleibalist și a jucat o finală de Liga Campionilor, dar și de rupturile de degete, pe care le numește „mici probleme inerente” carierei în volei.

„Când am jucat în Franța, la Tours, erau campioana Europei en-titre. Când am ajuns la Tours, am jucat finala Ligii Campionilor, pierdută împotriva echipei antrenate de Stelian Moculescu, Friedrichschafen,” a descris Sergiu Stancu una dintre imaginile afișate în rubrica pozelor de arhivă.

Întrebat despre experiențele rupturilor de degete, Sergiu Stancu și-a arătat mâinile, în fața camerelor, într-un cadru care surprinde efectele anilor petrecuți în sală: „Puțin rupte, dar... degetul 5 l-am avut rupt de mai multe ori, de la blocaj. Sunt micile probleme care apar, dar sunt inerente,” s-a exprimat Sergiu Stancu, la Poveștile Sport.ro.

Sergiu Stancu își amintește că nu avea cea mai bună tehnică de plonjare

„În mod normal, nu, dar râd pentru că eu la acest element am fost destul de slab, iar cei care mă cunosc își aduc aminte de tehnica mea precară în a face aceste plonjoane. Nu eram un bun apărător, eram ok la blocaj și un atacant bun, vorbind de voleiul mondial.

Mi-am permis să râd pentru că îmi aduceam aminte și mă gândeam ce mod aveam de a mă apăra, nu cel mai plăcut ochiului,” a adăugat Sergiu Stancu, în exclusivitate pentru Sport.ro.