În finală, selecționata lui Luis de la Fuente s-a impus cu Argentina după 120 de minute. Eroul finalei de la New Jersey a fost Ferran Torres, care l-a învins pe Dibu Martinez în minutul 106 al meciului, în urma pasei decisive venite de la Nico Williams.

Spaniolii au luat decizia după ce au câștigat Cupa Mondială 2026

Conform Diario AS, Federația Spaniolă de Fotbal vrea să-i prelungească înțelegerea contractuală selecționerului Luis de la Fuente după performanța de la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Născut la Haro, Luis de la Fuente e selecțioenrul Spaniei din 2023. A strâns de atunci 49 de meciuri în toate competițiile și și-a trecut în cont o medie de 2,53 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

”Federația vrea să îi prelungească lui De la Fuente contractul până în 2030.

Rafael Louzan și selecționerul Spaniei se vor întâlni după vară pentru a negocia prelungirea contractului, considerată o prioritate la sediul Federației, după succesul proiectului”, a scris sursa de mai sus.

Ce a declarat Luis de la Fuente după ce Spania a câștigat Cupa Mondială la New Jersey

Selecţionerul Luis de la Fuente a considerat că Spania ar fi trebuit să facă diferenţa înainte de golul lui Ferran Torres din minutul 106, duminică, în finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei (1-0 după prelungiri).

"Este o mare mândrie pentru această generaţie de fotbalişti care au crescut cu o viziune, perfecţionând-o de fiecare dată, în cadrul unui grup exemplar, magnific, o adevărată familie cu jucători de excepţie. Meciul ar fi trebuit să fie decis cu mult înainte, dar intervenţiile superbe ale lui Dibu Martinez ne-au împiedicat să preluăm avantajul mai devreme.

A fost o finală de Cupă Mondială şi a trebuit să suferim pentru a câştiga, chiar şi în faţa a 10 adversari (după eliminarea lui Enzo Fernandez). Dar eram pregătiţi pentru orice", a declarat Luis de la Fuente.