Zlatan Ibrahimovic a reacţionat la izbucnirea unei altercaţii între Gavi, Eric Garcia şi Leandro Paredes după finala Cupei Mondiale din 2026, câştigată de Spaniei împotriva Argentinei. Fostul jucător suedez s-a declarat surprins că nu a văzut mai mulţi spanioli venind în ajutorul coechipierului lor şi a afirmat că i-ar fi dat o lovitură puternică mijlocaşului echipei ”Albiceleste”, scrie news.ro.

Zlatan Ibrahimovic a răbufnit după ce Paredes l-a luat la bătaie pe Gavi în finala CM: ”Dacă eram în teren îi dădeam un cap în gură”

În calitate de comentator pentru canalul Fox Sports, fostul atacant al Suediei s-a înfuriat după ce a văzut comportamentul lui Leandro Paredes faţă de mijlocaşul şi fundaşul echipei ”La Roja”.

”Paredes poate să se considere norocos că nu a fost un jucător ca mine pe teren. Dacă aş fi fost acolo, i-aş fi dat un cap în faţă şi aş fi fost eliminat”, a declarat fostul jucător care a evoluat, printre altele, la PSG şi AC Milan, potrivit declaraţiilor preluate de mai multe mass-media, printre care şi ziarul As. "Este o lipsă de profesionalism din partea lui”.

Suedezul nu a înţeles lipsa de reacţie a spaniolilor când l-au văzut pe Gavi atacat de Paredes: "Nu ştiu ce fac jucătorii spanioli", a continuat fostul atacant, care are acum 44 de ani. ”Se mulţumesc să privească cum un alt jucător loveşte un coechipier”.

Deşi Leandro Paredes a scăpat de o sancţiune imediată din partea arbitrilor după finala pierdută pe ”MetLife Stadium”, comisia de disciplină a FIFA va deschide o procedură pentru a face lumină asupra incidentelor şi a începutului de altercaţie de după fluierul final. Campionul mondial din 2022 ar putea fi, aşadar, sancţionat ulterior pentru gestul său urât de după victoria Spaniei.