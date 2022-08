Chelsea a primit o ofertă de aproape 30 de milioane pentru un jucător crescut la propria academie! Despre cine este vorba

Potrivit The Times, Crystal Palace a făcut o ofertă de aproximativ 27 de milioane de lire sterline pentru a-l transfera pe tânărul de 22 de ani de la clubul de pe Stamford Bridge.

Gallagher a fost împrumutat pe Selhurst Park sezonul trecut și a produs câteva performanțe impresionante, a marcat opt ​​goluri și a contribuit la trei reușite în timpul perioadei sale de împrumut la Palace.

Drept urmare, a primit premiul „Jucătorul anului” din partea lui Palace și a atras interese de la mai multe cluburi de top, inclusiv Everton și Newcastle United.

Au existat speculații că antrenorul lui Crystal Palace, Patrick Vieira, are o relație strânsă cu Gallagher, el dorește să asigure transferul acestuia pe Selhurst Park, iar această mutarea îi va îmbunătăți șansele mijlocașului de a câștiga un loc în echipa Angliei pentru Cupa Mondială, care urmează să înceapă la finalul anului.

În ciuda faptului că viitorul său este în aer, Gallagher a început ultimele două meciuri ale lui Chelsea în Premier League, împotriva Leeds și Leicester.

Gallagher și-a lăsat echipa în 10 oameni

Cu toate acestea, a fost eliminat în minutul 28 în partida împotriva lui „vulpilor”, după ce a primit două cartonașe galbene. Datorită unei duble a noii achiziții Raheem Sterling, londonezii au reușit să câștige partida cu scorul de 2-1. După meci și-a cerut scuze colegilor și suporterilor săi.

Gallagher a scris pe contul său de Instagram: „Mândru de echipă pentru că a muncit astăzi și a câștigat cu 10 oameni pe teren. Personal, vreau să-mi cer scuze colegilor, personalului și fanilor. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru decizia neplăcută.”

Antrenorul lui Chelsea, Thomas Tuchel, a vorbit despre cartonașul roșu al lui Gallagher după meci.

„Cred că am avut controlul total, am avut șanse mari, am avut penalty-ul și un ofsaid la limită, dar părea să nu fie offside pe dispozitivele noastre mobile.

Am fost neglijenți în ceea ce privește fazele fixe și am cedat pe contraatac . A fost o decizie proastă din partea lui Conor și îți dă un dezavantaj. El este responsabil pentru ceea ce a făcut și, desigur, știe că a fost o mare greșeală”, a declarat Tuchel.

Cu doar câteva zile până la închiderea ferestrei de transfer din vară, rămâne de văzut dacă Gallagher se va îndepărta de Stamford Bridge.

Următoarea partidă va fi în deplasare pentru Chelsea, disputată pe St. Mary Stadium, acolo unde o va întălni pe Southampton.