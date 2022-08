Fotbalistul de la Chelsea care mai are puțin și pleacă de pe Stamford Bridge. Unde ar putea ajunge

Hakim Ziyech a fost transferat de Chelsea în vara anului 2020, pentru 40 milioane de euro, chiar de la Ajax. În acel moment, marocanul valora 40 milioane, potrivit Transfermarkt, iar acum, cota sa pe piață a ajuns la 28 milioane.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe contul de Instagram că Ajax vrea să-l achiziționeze la loc pe Ziyech. Vital este, întâi, să-l cedeze pe Antony la Manchester United pentru a avea suficiente fonduri pentru readucerea marocanului.

Ajax and Chelsea have new round of talks scheduled to discuss Hakim Ziyech deal. He’s considered priority target for Ajax - waiting for Man Utd new bid for Antony. ???????????? #CFC

Ziyech had two meetings with Ajax board in the last 4 days - now time to discuss between clubs. pic.twitter.com/x3NxjBm3Gq