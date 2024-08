Se pregătește un schimb de milioane! Pe cine vrea Atletico pentru Joao Felix

Joao Felix, tânărul atacant portughez, pare să fie pregătit să facă din nou pasul către Premier League, de data aceasta pentru un transfer definitiv la Chelsea.

În același timp, Conor Gallagher, mijlocașul central al "albaștrilor", ar putea lua drumul invers, spre capitala Spaniei, într-un schimb de jucători care implică sume importante de bani.

Joao Felix, care a fost achiziționat de Atletico Madrid în 2019 pentru suma record de 126 milioane de euro, a avut o relație tensionată cu antrenorul Diego Simeone. După ce a fost împrumutat la Chelsea în sezonul 2022-2023, clubul londonez și-a arătat acum interesul de a-l achiziționa definitiv.

Fabrizio Romano, arhicunoscutul "Guru" al transferurilor, a anunțat că Felix a acceptat termenii contractului cu Chelsea, iar negocierile dintre cluburi sunt într-o fază avansată.

Deși se vehicula inițial o sumă de 60 de milioane de euro pentru acest transfer, Romano a clarificat că cifra exactă este încă în discuție. Totuși, este clar că Chelsea este dispusă să facă un efort financiar considerabil pentru a-l readuce pe Felix în echipă.

???????? Understand Chelsea and Atlético are getting closer to final agreement for João Félix and Conor Gallagher!

Positive round of talks today, João says yes to contract terms. Rumours on €60m fixed fee for Félix are not true.

All parties working to get it done this weekend. pic.twitter.com/HOpN50Nt3j