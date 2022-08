Acord pentru transferul lui Chelsea de aproape 90 de milioane de euro! A patra ofertă, decisivă

După trei oferte impresionante refuzate de Leicester, Chelsea nu a cedat și a revenit cu o nouă propunere îmbunătățită. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că suma totală a mutării, inclusiv bonusurile, ar urma să fie de 75 de milioane de lire sterline (n.r - 88,3 milioane de euro).

Potrivit Sky Sports, 70 de milioane de lire sterline (82,4 milioane de euro) vor fi banii garantați pentru Leicester, fără bonusuri.

Sursa citată transmite că "Chelsea și Leicester sunt pe punctul de a ajunge la un acord complet pentru transfer", iar Wesley Fofana ar urma să semneze un contract pe șase ani, până în iunie 2028.

Wesley Fofana are 21 de ani și a fost transferat de Leicester în octombrie 2020, de la Saint-Etienne, pentru 35 de milioane de euro. Fundașul central a strâns 52 de meciuri pentru gruparea din Premier League și a marcat un gol.

Fotbalistul cu dublă cetățenie, franceză și ivoriană, mai are contract cu formația de pe King Power până în iunie 2027. Fofana a semnat recent prelungirea înțelegerii, în martie, de aici și suma exorbitantă care a fost cerută de Leicester.

Chelsea are preparing documents to complete Wesley Fofana deal during the weekend. Wesley will sign until June 2028, waiting for paperwork and final details. ????⌛️ #CFC

He only wanted Chelsea move - and the deal is finally set to be completed. pic.twitter.com/Z3PAOs3OPp