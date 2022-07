Kepa a fost mutat pe Stamford Bridge de la Athletic Bilbao, în vara anului 2018, pe suma record de 80 milioane de euro, devenind, astfel, cel mai valoros portar din lumea fotbalului.

Cu toate că suma a fost exorbitantă, Kepa nu a reușit prea multe la Chelsea. Lampard, fost antrenor în Londra, îl folosea mai des pe argentinianul Willy Caballero și, în era lui Thomas Tuchel, actualul tehnician al grupării, portarul a fost schimbat cu Edouard Mendy.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Arrizabalaga ar mutea părăsi trupa londoneză în această perioadă de transferuri.

Napoli se află deja în strânse negocieri cu goalkeeper-ul de la Chelsea, care își doresc cu orice preț un înlocuitor pentru Ospina. Pe lista doritoarelor s-a adăugat și Red Bull Leipzig, care mai dorește un jucător de la aceeași echipă, pe Timo Werner.

Not only Timo Werner, in talks with Leipzig and other clubs. Kepa could be the next player to leave Chelsea on loan this summer. ???????? #CFC

Talks are progressing well between Napoli and Chelsea for Kepa, he’s the main target to replace Ospina as per @DiMarzio. Work in progress. pic.twitter.com/QhMKpgIzoB