Cel mai BOGAT om din lume se implica in fotbal! Moment istoric pentru Premier League: anuntul facut astazi

Lovitura uriasa pentru cluburile din prima liga engleza.

Pentru prima data in istoria fotbalului, un pachet din drepturile TV pentru un campionat a fost cumparat de o companie care nu detine televiziune, ci serviciu de streaming.

Amazon a pus mana pe unul dintre cele 2 pachete ramase pentru Premier League, perioada 2019-2022! Dupa ce Sky Sports si BT Sport au cumparat la inceputul acestui an cu 4.5 miliarde de lire sterline nu mai putin de 160 de partide, au mai ramas 2 pachete nevandute.

Gigantul din tech, Amazon, detinut de cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, va difuza 20 de meciuri pe sezon pe serviciul de streaming, conform Telegraph. Amazon va difuza pe serviciul Amazon Prime pentru locuitorii din Marea Britanie 2 etape complete - prima va fi cea din timpul saptamanii din luna decembrie si cealalta cand are loc Bank Holiday. Celalalt pachet nevandut pana acum a fost cumparat de BT Sport.

Nu a fost anuntata pana acum suma platita de Amazon pentru acest pachet.

Jeff Bezos a devenit in 2017 cel mai bogat om din lume in ceea ce priveste averea neta, avand cel mai mare salt din istoria la acest capitol - o crestere de 40 de miliarde de dolari! In total, averea lui Jeff Bezos este de aproximativ 140 de miliarde de dolari, record absolut nu numai in prezent, ci luand in calcul si toate topurile de pana acum.