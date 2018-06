11 zile pana la Mondial | Kompany risca sa piarda Mondialul, iar un fundas al Germaniei explica de ce Messi e mai tare ca Ronaldo

19:15

Shkodran Mustafi: "Messi e mai tare ca Ronaldo!"



Fundasul lui Arsenal, care merge la Mondial cu nationala Germaniei, a explicat de ce Leo Messi este mai bun ca Ronaldo.



Mustafi s-a referit la experienta proprie, din perioada in care juca la Valencia.



"Lionel Messi a fost cel mai greu adversar pe care l-am intalnit vreodata. Am jucat impotriva lui de trei ori, in perioada in care am fost jucatorul Valenciei. E imprevizibil, micut si extrem de rapid, schimba directia cu multa usurinta."



"Ronaldo e diferit, e mai mult genul atacantului de careu."



"Messi este si un excelent pasator, genul de jucator care isi face echipa mai puternica."



"Pentru mine, Messi este cel mai bun jucator din lume", a spus Mustafi.