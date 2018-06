Un antrenor din Premier League, jefuit dupa ce a fost amenintat cu ARMA in Chile! Hotii au tras focuri de arma in politie si apoi au fugit cu un Porsche

Incidentul incredibil a avut loc in Chile.

Noul antrenor al celor de la West Ham United, Manuel Pellegrini, a fost amenintat cu arma si jefuit in timp ce se afla pe drum catre un restaurant alaturi de sotie si 2 prieteni in Chile. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in incident.

"Am rasuflat usurat sa aflam ca Manuel si sotia lui nu au fost raniti" a declarat purtatorul de cuvant al lui West Ham pentru BBC. Pellegrini a multumit politiei din Chile pentru "interventia rapida si curajoasa".

Conform ziarului din Chile, La Cuarta, sotia lui Pellegrini a ramas fara geana, furata de catre hoti. Acestia au fugit de la fata locului cu un Porsche furat si au tras focuri de arma catre politie.

Manuel Pellegrini a fost numit in aceasta vara de catre West Ham dupa despartirea de catre David Moyes. El le-a antrenat pe Real Madrid si Manchester City in trecut, reusind sa castige titlul cu clubul englez in 2014.