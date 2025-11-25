Chelsea – Barcelona, de la ora 22:00 în Champions League: meciul serii, demn de o finală!

Pugiliştii români au obţinut o serie de victorii în primele tururi ale Campionatelor Europene de box Under-23 de la Budapesta.

Din cei 13 sportivi români, doar Maria Georgia Cimpoieru a fost eliminată din competiţie, de maghiara Nora Komjathi, care s-a impus clar la puncte (5-0), în primul tur la cat. 70 kg.

Cinci boxeri români s-au calificat deja în sferturile CE U-23



Cinci români au ajuns deja în sferturile de finală la masculin, fiind la doar un pas de asigurarea unei medalii.

În cadrul cat. 55 kg, Adrian Florin Preda a dispus de slovacul Filip Horvath în primul tur (5-0), iar miercuri va boxa în sferturi cu englezul Abdul-Rahman Burton.

La cat. 60 kg, Andrei Valentin Găvae a câştigat în primul tur în faţa georgianului Saba Eremeişvili (5-0 la puncte), iar în optimi s-a impus în faţa finlandezului Kunsta Junttila (5-0), adversarul său de marţi, din sferturi, fiind ucraineanul Rasul Guliev.

Arun Nicu Tudoroiu va boxa în sferturile cat. 65 kg cu slovacul Juraj Bona, miercuri, după ce i-a învins clar la puncte (5-0) pe lituanianul Mykolas Brokas, în primul tur, şi pe georgianul Levan Demurovi, în optimile de finală.

La cat. 70 kg, Daniel-Raj Stoican s-a impus în faţa scoţianului Sonny Kerr prin KO tehnic în repriza a treia, iar marţi îl va înfrunta în optimi pe austriacul Emin Yildiz.

Marian Alexandru Buleu a câştigat prin KO tehnic în prima rundă la cat. 75 kg în faţa finlandezului Unto Jansson, iar marţi, în sferturi, îl va întâlni pe polonezul Mateusz Urban.

Rareş Bogdan Stoiculescu va debuta marţi la cat. 80 kg, urmând să boxeze în optimi cu belgianul Noa Hadjit.

La cat. 90 kg, Răzvan Adrian Ciobanu a trecut la puncte de finlandezul Hadi Taslim (5-0), iar marţi, în sferturi, îl va întâlni în ring pe italianul Dean Nwokedi Chime.

Florin Ioniţă se va bate în primul tur la cat. +90 kg cu cehul Filip Koci, meci programat marţi.

Intră în scenă și fetele: Amalia Niță, Ramona Manea, Daiana Andor și Crinuța Sebe



La feminin, în cadrul cat. 51 kg, Ramona Mihaela Manea o va întâlni marţi, în sferturi, pe pugilista engleză Kelsey Carol Oakley.

La cat. 57 kg, Miria-Daiana Andor va boxa în primul tur contra maghiarei Rebeka Dobos, meci programat tot marţi.

Crinuţa Andra Sebe a câştigat prin descalificarea polonezei Kinga Krowka în runda a doua a meciului din primul tur la cat. 65 kg, iar marţi va boxa în sferturi contra turcoaicei Egrice Sevgi.

Amalia Niță pentru Sport.ro: ”Obiectivul meu e să ajung campioană olimpică în 2028”



În sferturi va lupta şi Amalia Maria Niţă (vezi galeria foto), marţi, la cat. 75 kg, tot contra unei reprezentante a Turciei, Husna Babat Esmaul, informează Agerpres.

Amalia Niță (19 ani), originară din localitatea Lumina din județul Constanța, este în prezent la CSM Constanța după ce a fost legitimată și la CSM Medgidia sau CSM Danubiu Tulcea și este multiplă campioană europeană de juniori.

Considerată cea mai talentată junioară din lotul de box al României, Amalia declara într-un interviu pentru Sport.ro în urmă cu doi ani:

”Obiectivul meu e să ajung campioană olimpică în 2028. Visez că sunt campioană olimpică, îmi imaginez că o să plâng când voi urca pe podium, când îmi ridică mâna.

Când mi s-a cântat imnul după aceste victorii a fost cel mai frumos sentiment, după atâta muncă și plânsete și de spus că nu mai vrei și că nu mai poți”.

