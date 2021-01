Cea mai mare teapa luata de Chelsea?! Cifre SOC pentru atacantul de 50 de milioane de euro transferat la inceputul sezonului

In vara anului 2020, Chelsea l-a transferat in schimbul a 50 de milioane de euro pe Timo Werner.

Atacantul in varsta de 24 de ani le-a atras atentia englezilor dupa un sezon in care a stralucit in tricoul celor de la RB Leipzig. Germanul a inscris 32 de goluri in 43 de partide anul trecut, iar oficialii si fanii lui Chelsea isi puneau toate sperantele in el.

Realitatea este, insa, dura! Werner a ajuns, dupa meciul cu Fulham, la 10 partide consecutive fara gol marcat in Premier League. Singurul gol pe care l-a reusit in ultimele doua luni a fost inscris in meciul din Cupa Angliei, contra celor de la Morecambe.

In acest sezon, Timo Werner a jucat 18 meciuri pentru Chelsea in Premier League si a marcat doar 4 goluri, starnind ingrijorarea fanilor.

Atacantul, care a mai jucat la Stuttgart, este cotat in prezent, de site-ul transfermarkt.com, la 70 de milioane de euro.