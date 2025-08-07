Ce transfer! Manchester United sparge banca: ”E gata! Atacant nou pentru echipa lui Amorim”

Ce transfer! Manchester United sparge banca: &rdquo;E gata! Atacant nou pentru echipa lui Amorim&rdquo; Anglia
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester United se pregătește pentru noul sezon.

TAGS:
Manchester UnitedBenjamin SeskoPremier League
Din articol

”Diavolii roșii” vor să șteargă cu buretele sezonul precedent care a fost de-a dreptul dezastruos. Pe lângă faptul că United a terminat pe locul 15 în clasament cu 42 de puncte, echipa pregătită de Ruben Amorim a pierdut și finala Europa League în fața lui Tottenham Hotspur.

Ce transfer! Manchester United sparge banca: ”E gata! Atacant nou pentru echipa lui Amorim”

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Manchester United îl transferă pe Benjamin Sesko de la Red Bull Leipzig pentru mai bine de 80 de milioane de euro cu tot cu bonusuri.

Italianul a sugerat că Sesko a semnat deja un contract valabil până la finalul sezonului 2029/30 cu United și că se va alătura lotului de la Manchester United condus de Ruben Amorim.

”Benjamin Sesko, la Manchester United. E gata!

Transferul este acum finalizat între cluburi. Manchester United și RB Leipzig au ajuns la un acord pentru 76,5 milioane de €, plus 8,5 milioane de € în bonusuri.

Sesko a semnat un contract valabil până în 2030.

Marți, atacantul sloven le-a transmis celor de la Leipzig că își dorește să ajungă la United, iar dorința lui a devenit realitate.

Este noul atacant pentru echipa condusă de Ruben Amorim”, a scris Fabrizio Romano.

Cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Sesko ar mai fi avut contract cu Leipzig până în iunie 2029. La echipa din Germania, tânărul atacant de 22 de ani se află din iulie 2023.

Premier League se vede pe VOYO începând cu 15 august!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare &icirc;n București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali i-a deranjat pe kosovari după ce și-a dezvăluit planul: &rdquo;A făcut declarații jignitoare!&rdquo;
Gigi Becali i-a deranjat pe kosovari după ce și-a dezvăluit planul: ”A făcut declarații jignitoare!”
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj - Braga 0-1, ACUM! Portughezii deschid scorul la prima ocazie
CFR Cluj - Braga 0-1, ACUM! Portughezii deschid scorul la prima ocazie
CFR Cluj, tricouri speciale pentru Jorge Costa: cum au apărut ardelenii &icirc;naintea meciului cu Braga
CFR Cluj, tricouri speciale pentru Jorge Costa: cum au apărut ardelenii înaintea meciului cu Braga
Cristi Manea, dat dispărut la Rapid! Unde se află jucătorul, &icirc;n timp ce Angelescu credea că e &icirc;n București
Cristi Manea, dat dispărut la Rapid! Unde se află jucătorul, în timp ce Angelescu credea că e în București
A răbufnit &icirc;n direct la adresa lui Dennis Politic: Să se g&acirc;ndească bine dacă vrea sport profesionist sau nu!
A răbufnit în direct la adresa lui Dennis Politic: "Să se gândească bine dacă vrea sport profesionist sau nu!"
Unde a fost surprins Alexandru Băluță &icirc;n ziua meciului FCSB - Drita
Unde a fost surprins Alexandru Băluță în ziua meciului FCSB - Drita
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru Drita și a desființat un jucător: Doarme pe teren!

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu!

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

&bdquo;Reghe&ldquo; e rege &icirc;n Sudan: primele imagini cu sosirea sa &icirc;ntr-o țară sf&acirc;șiată de sărăcie și boli

„Reghe“ e rege în Sudan: primele imagini cu sosirea sa într-o țară sfâșiată de sărăcie și boli

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

Ciprian Marica &icirc;l desființează pe Florin Tănase: Nesimțire! Are tupeu!

Ciprian Marica îl desființează pe Florin Tănase: "Nesimțire! Are tupeu!"

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!