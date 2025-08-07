”Diavolii roșii” vor să șteargă cu buretele sezonul precedent care a fost de-a dreptul dezastruos. Pe lângă faptul că United a terminat pe locul 15 în clasament cu 42 de puncte, echipa pregătită de Ruben Amorim a pierdut și finala Europa League în fața lui Tottenham Hotspur.



Ce transfer! Manchester United sparge banca: ”E gata! Atacant nou pentru echipa lui Amorim”



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Manchester United îl transferă pe Benjamin Sesko de la Red Bull Leipzig pentru mai bine de 80 de milioane de euro cu tot cu bonusuri.



Italianul a sugerat că Sesko a semnat deja un contract valabil până la finalul sezonului 2029/30 cu United și că se va alătura lotului de la Manchester United condus de Ruben Amorim.



”Benjamin Sesko, la Manchester United. E gata!



Transferul este acum finalizat între cluburi. Manchester United și RB Leipzig au ajuns la un acord pentru 76,5 milioane de €, plus 8,5 milioane de € în bonusuri.



Sesko a semnat un contract valabil până în 2030.



Marți, atacantul sloven le-a transmis celor de la Leipzig că își dorește să ajungă la United, iar dorința lui a devenit realitate.



Este noul atacant pentru echipa condusă de Ruben Amorim”, a scris Fabrizio Romano.

