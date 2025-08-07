Prima manșă se joacă în această seară, de la ora 21:30, LIVE pe VOYO și PRO TV, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu la Gjilan.

Presa din Kosovo: ”Becali a făcut declarații jignitoare!”

Este un meci de foc pentru FCSB, având în vedere că roș-albaștri vin după eliminarea din Champions League după eșecul din dubla manșă cu Shkendija, dar și după derby-ul pierdut cu FCSB.

După ”șocul” cu Shkendija, Gigi Becali susținea că se teme pentru orice meci și declara că nu poate exista un adversar mai slab decât gruparea din Macedonia de Nord. Înaintea dublei cu Drita, Gigi Becali a anunțat că plănuiește să își trimită în manșa retur din Kosovo și 20 de bodyguarzi, având în vedere faptul că în zonă sunt multe tensiuni și se teme pentru siguranța echipei sale.

”Am înțeles că trebuie să mergem cu bodyguarzi, o să trimit vreo 20 de bodyguarzi în Kosovo. Așa zic ăștia, că e violență acolo. O să trimit în Kosovo 20 de bodyguarzi, că așa trebuie. Așa am înțeles, că cei de acolo au amenințat. Nu vorbesc nimic, nu vreau să spun nimic pentru că cei de acolo sunt foarte răi”, a spus Gigi Becali.

Jurnaliștii din Kosovo s-au declarat surprinși de declarațiile lui Gigi Becali și au scris chiar că patronul roș-albaștrilor a jignit atât clubul Drita, cât și Shkendija.

”Românii nu sunt prea încrezători în ceea ce privește vizita lor viitoare în țara noastră. Președintele acestui club, Gigi Becali, a dezvăluit că echipa română va fi protejată de 20 de bodyguarzi, după ce a afirmat că a auzit că nivelul de securitate din Kosovo nu este cel corespunzător.

Mai mult, Becali a subliniat că nu are nimic personal cu Drita, dar a adăugat că a fost informat că situația din Kosovo necesită o atenție sporită în ceea ce privește siguranța.

Becali a fost protagonistul unor declarații jignitoare în ultimele săptămâni la adresa celor două cluburi albaneze, Drita și Shkendija”, a scris BotaSot.

